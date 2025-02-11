Синоптики дали прогноз по Астане и Шымкенту на 12-14 февраля
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Синоптики дали прогноз по Астане и Шымкенту на 12-14 февраля
О погоде в Астане и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
16-градусный мороз и осадки: синоптики дали прогноз по Астане и Шымкенту на 12-14 февраля
Согласно прогнозу, в двух мегаполисах ожидаются осадки, туман, гололед и мороз до -16°С.
Прогноз погоды по Астане
- 12 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 9-14, во второй половине дня порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -7-9°С.
- 13 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С.
- 14 февраля: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 12 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +2+4°С.
- 13-14 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля 2025 года. Из него следовало, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода.
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