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Общество

Синоптики дали прогноз по Астане и Шымкенту на 12-14 февраля

Акорда, Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:04 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики дали прогноз по Астане и Шымкенту на 12-14 февраля

О погоде в Астане и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики

16-градусный мороз и осадки: синоптики дали прогноз по Астане и Шымкенту на 12-14 февраля

Согласно прогнозу, в двух мегаполисах ожидаются осадки, туман, гололед и мороз до -16°С.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 9-14, во второй половине дня порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -7-9°С.
  • 13 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С.
  • 14 февраля: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +2+4°С.
  • 13-14 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:04
Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля
, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:04

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля 2025 года. Из него следовало, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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