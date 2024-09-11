Жара до +30°С и туман: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 сентября 2024 года.

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