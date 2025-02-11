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Общество

Мальчик или девочка: интересную статистику предоставили казахстанцам

Мальчик или девочка: интересную статистику предоставили казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 16:58 Фото: freepik
В Бюро национальной статистики сегодня, 11 февраля 2025 года, рассказали, кого в Казахстане родилось больше: мальчиков или девочек, сообщает Zakon.kz.

Напомним, численность населения на 1 января 2025 года составила 20 286 084 человек (горожане – 12 774 743, сельские жители – 7 511 341).

"Число родившихся детей составило 368 670, из них мальчики – 190 213, девочки – 178 457. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,05 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,47) областях и городе Шымкент (23,68)", – следует из информации о демографической ситуации за январь-декабрь 2024 года.

Согласно данным бюро, число умерших за 12 месяцев составило 133 592 человек. Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,57 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,29) и Костанайской (10,18) областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей.

"За прошедший период зарегистрировано 123 651 браков, разводов – 40 647".Бюро национальной статистики

Ранее сообщалось, что средняя зарплата выросла в Казахстане. Насколько и почему, рассказали в Бюро национальной статистики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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