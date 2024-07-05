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Представлена интересная статистика о населении Астаны

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 13:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бюро национальной статистики в преддверии Дня столицы представило казахстанцам интересную статистику о городе, сообщает Zakon.kz.

По данным бюро, на 1 июня 2024 года численность населения Астаны достигла 1 464 415 человек, из которых 696 234 – мужчины и 768 181 – женщины.

"Ожидаемая продолжительность жизни в столице при рождении населения за 2023 год составила 78,09 года в общем: 74,23 – для мужчин и 81,28 – для женщин", – сообщили в Бюро.

Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 года для мужчин и 26,4 года для женщин.

Коэффициент рождаемости за январь-май 2024 года был 19,50 на 1000 человек.

Помимо этого, в столице живет 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин.

День столицы в Казахстане отмечают 6 июля. В 2023 году было отмечено ее 25-летие.

В текущем 2024 году уже отгремел грандиозный салют в честь Дня столицы и саммита ШОС. А 6 июля состоится световое шоу дронов: над городом запустят 1250 летательных аппаратов.

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Ирина Капитанова
Астана Бюро национальной статистики 2024 год Долгожители
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