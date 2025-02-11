#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.49
527.29
5.27
Общество

Тотальный скрининг лиц старше 18 лет: Минздрав Казахстана сделал заявление

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 19:08 Фото: freepik
В Казахстане планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет. Цель – снижение заболеваемости вирусными гепатитами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2025 года заявили в Министерстве здравоохранения РК.

"Итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда центра анализа заболеваний (CDAF) доктора Хоми Разави... По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В Минздраве отметили, что одной из основных и важных целей программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов до 2030 года является своевременная их диагностика.

"Ввиду того, что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации инфицированного населения. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих", – заключили в пресс-службе МЗ РК.

Ранее стало известно, что в Казахстане оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с "несовершеннолетней"
Общество
18:28, Сегодня
Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с "несовершеннолетней"
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Общество
18:14, Сегодня
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
Общество
17:47, Сегодня
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: