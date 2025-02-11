Тотальный скрининг лиц старше 18 лет: Минздрав Казахстана сделал заявление

В Казахстане планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет. Цель – снижение заболеваемости вирусными гепатитами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2025 года заявили в Министерстве здравоохранения РК.

"Итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда центра анализа заболеваний (CDAF) доктора Хоми Разави... По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В Минздраве отметили, что одной из основных и важных целей программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов до 2030 года является своевременная их диагностика.

"Ввиду того, что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации инфицированного населения. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих", – заключили в пресс-службе МЗ РК.

Ранее стало известно, что в Казахстане оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому.