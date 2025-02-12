Ввести в Казахстане "закон об иностранных агентах" предложили депутаты

Депутат Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса 12 февраля 2025 года озвучила запрос к Правительству пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций и переписать "правила игры" с иностранными донорами, сообщает Zakon.kz.

Ирина Смирнова в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова напомнила, что на прошлом пленарном заседании депутаты озвучили запрос касательно деятельности в нашей стране USAID. Этот запрос, по ее словам, буквально взбудоражил казахстанское общество.

"Реакцию можно выразить кратко – нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр. Буквально на днях эта тема получила продолжение. Спецпосланник президента Трампа предложил закрыть ряд СМИ, финансируемых американскими налогоплательщиками... ... Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ", – заявила она.

Депутат сообщила, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США.

По официальным данным правительства, в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 – международные организации, 31 – иностранные государственные организации, 81 – зарубежные и казахстанские НПО.

"Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры, и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную мягкую в кавычках силу. И это проблема и вызов для всего нашего общества", – считает депутат.

Ирина Смирнова заявила, что пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций и переписать правила игры с иностранными донорами.

"В мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года. Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается закон США "О регистрации иностранных агентов", принятый еще в 1938 году... Уверены, что и Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник", – предложила депутат.

При этом, по словам Смирновой, необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить, по ее словам, национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.

"Наша общая цель – укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду – за независимую журналистику", – сказала она.

Позже в кулуарах Смирнова добавила, что предлагаемый закон "не о том, чтобы запретить говорить правду, а о том, чтобы знать, кто оплатил ту "правду", которую нам представляют".

По ее словам, планируется ввести маркировку иноагентов.

"Подобные законы существуют во многих странах и не мешают работе СМИ и блогеров. Вместе с тем, закон мы будем разрабатывать совместно. Мы предлагаем создать такой закон, который позволит нам знать, откуда идет информация, какая является реальной, а какая направлена на изменение наших взглядов и привнесение чуждого мнения и желаний", – озвучила Смирнова.

5 февраля 2025 года на заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов адресовал министрам юстиции и экономики запрос, чтобы они провели аудит и обнародовали все отчеты касательно финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили, что в стране с USAID осуществили одну программу, которая закончилась в прошлом году.