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Общество

Депутаты предлагают реформировать систему психиатрической службы

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:47 Фото: Zakon.kz
Депутат Ирина Смирнова в кулуарах Мажилиса отметила, что недавний случай нападения на ребенка в лифте ЖК в Астане подтверждает необходимость изменений психиатрической службы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявила, что этот вопрос уже поднимался Народной партией в контексте реформы психиатрической службы в стране.

"Многие люди с психическими особенностями живут в обществе, не получая необходимого лечения, и эту проблему нужно решать. Ситуация, произошедшая в лифте, и страдания ребенка, пострадавшего от психически нездорового человека, лишь подтверждают необходимость изменений", – озвучила Смирнова.

Она подчеркнула, что в том, кто виноват, разберутся следственные органы. По ее мнению, должны быть превентивные меры, для того, чтобы таких случаев не было.

11 февраля 2025 года стало известно, что подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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