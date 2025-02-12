Депутаты предлагают реформировать систему психиатрической службы
Фото: Zakon.kz
Депутат Ирина Смирнова в кулуарах Мажилиса отметила, что недавний случай нападения на ребенка в лифте ЖК в Астане подтверждает необходимость изменений психиатрической службы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Депутат заявила, что этот вопрос уже поднимался Народной партией в контексте реформы психиатрической службы в стране.
"Многие люди с психическими особенностями живут в обществе, не получая необходимого лечения, и эту проблему нужно решать. Ситуация, произошедшая в лифте, и страдания ребенка, пострадавшего от психически нездорового человека, лишь подтверждают необходимость изменений", – озвучила Смирнова.
Она подчеркнула, что в том, кто виноват, разберутся следственные органы. По ее мнению, должны быть превентивные меры, для того, чтобы таких случаев не было.
11 февраля 2025 года стало известно, что подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны.
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