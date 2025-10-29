#АЭС в Казахстане
Общество

Депутат предложил, как сделать медуслуги доступнее

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 16:36 Фото: Zakon.kz
Депутат Нурлан Ауесбаев на пленарном заседании Мажилиса 29 октября 2025 года рассказал, к чему может привести ограничение доступа граждан к консультативно-диагностическим услугам, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Ауесбаев в своем запросе на имя министра здравоохранения Акмарал Альназаровой указал на систематическое искусственное ограничение в оказании гражданам консультативно-диагностических услуг по ГОБМП и ОСМС.

"Система обязательного медстрахования внедрялась с целью повышения доступности и качества медуслуг населению. Однако, несмотря на значительный рост расходов на здравоохранение за последние три года в 2,8 раза, регулярные ежемесячные взносы граждан, удовлетворенность населения качеством и доступностью медуслуг снизилась до 47%. Один из основных вопросов, вызывающих недовольство казахстанцев, заключается в том, что услуги, входящие в пакет ОСМС, в том числе врачебная консультация, консультативно-диагностическая услуги, искусственно усложняются и даже ограничиваются", – заявил мажилисмен.

Он добавил, что для прохождения таких обследований, как ПЦР, ИФА, КТ и МРТ, казахстанцы вынуждены ждать свою очередь неделями, а порой и несколько месяцев.

"Надо понимать, что результаты таких сложных диагностических исследований действительны не более 10 дней. В итоге граждане вынуждены обращаться за услугами в частные клиники", – сетует депутат.

Между тем, по его данным, систематическое ограничение доступа к консультативно-диагностическим услугам способствует снижению качества медуслуг, а поздняя диагностика тяжелых и инфекционных заболеваний представляет серьезную угрозу для жизни.

"Все это может подорвать авторитет системы ОСМС", – считает Нурлан Ауесбаев.

Для снижения таких рисков депутат предлагает в случае неоказания соответствующей услуги, назначенной поликлиникой, в ​​течение 10 календарных дней беспрепятственно передать оказание комплексной медицинской помощи другой медицинской организации.

Он предлагает также рассмотреть возможность направления пациента на лечение в частную клинику в случае невозможности получения услуг в государственной клинике и рассмотреть возможность систематизации возмещения данному пациенту убытков за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

21 октября 2025 года депутаты Мажилиса вновь подняли вопрос о необходимости введения в Казахстане наряду с ОСМС частного медицинского страхования.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
