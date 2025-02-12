Отключения света и сломанная техника: в пригороде Актобе назрел скандал

В пригороде Актобе жители устали от постоянных отключений электричества. Люди утверждают, что сидят без света почти каждый день. Временами приходится ждать повторной подачи электроэнергии по шесть часов. Из-за таких скачков у некоторых уже вышла из строя бытовая техника, сообщает Zakon.kz.

Гульжуар Жумурова рассказала КТК, что живет в жилом массиве Беккул баба восемь лет. Ее семья получила от государства. Пенсионеры построили дом. Но находиться в нем оказалось непросто. Несмотря на то, что район расположен всего в 20 км от областного центра, чувствуют люди себя отрезанными от цивилизации. В Беккул баба регулярно пропадает электричество. При последнем таком скачке у женщины сгорела стиральная машина.

"В течение недели, наверное, не было света. Часов пять не было. Ну, я как раз в тот день стирала. Кто знал, что свет отключится? Не знаю, вода закончилась или что, у меня она начала гореть прямо. Дым сильный пошел. И она начала стучать. Прямо тарабанило сильно. Я успела из розетки выключить. Дым два дня стоял с запахом гари". Гульжуар Жумурова

У других, утверждают жители, из-за перепадов выходит из строя дорогое оборудование для подачи тепла. Впрочем, когда гаснет свет, отопления и так нет. Водоснабжение тоже зависит от электричества. Люди всегда держат под рукой свечи, хотя согреть они, конечно, не могут.

"У меня муж работает охранником на рынке. Он каждый день приходит домой со свечой. Только свечи нас спасают, и все. Я вчера уже ЧС начала вызывать, потому что дома холодно. Куда я пойду?!" Айнур Есмагамбетова

Даже при большом желании уехать из жилого массива тоже непросто. Помимо света, здесь еще проблемы с общественным транспортом. Повезло только детям. Их забирает школьный автобус. А взрослому населению приходится выкручиваться самим. По словам жителей, общественный транспорт в сам поселок не заезжает. Людей оставляют у въезда в Беккул баба. А дальше, чтобы добраться до дома, им приходится еще несколько километров идти пешком.

Чиновники говорят, что автобус в район новостроек будет курсировать только после того, как в жилом массиве появятся асфальтированные дороги. А сколько их ждать, в акимате и сами не знают. А вот со светом пытаются разобраться в энергоснабжающей компании.

"Линия ведомственная – "Казахойл". Она связана с той линией, которая обеспечивает электроснабжение целого жилого массива. На данный момент ведутся восстановительные работы. Рассчитываем, что после их завершения ситуация улучшится в лучшую сторону". Официальный представитель ТОО "Энергосистема" Динара Жаналина

Оказывается, в компании производили работы по обрезке крон деревьев на центральной улице Беккул баба. Из-за этого почти полсотни домов снова остались без света. Эта работа не терпит отлагательств, утверждает монополист. Уверяют, что больше неудобств не доставят. Чиновники тоже дают обещания. Но просят не рассчитывать на мгновенное решение всех вопросов.

Ранее прокуратура Бейнеуского района в Мангистауской области выявила факт незаконного завышения цен на подключение электроэнергии ГКП "Бейнеуэнергосервис".