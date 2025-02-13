В регионе Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды

Фото: Zakon.kz

13 февраля в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, порывистый ветер, ограничение видимости до 50 м) с 07:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о трассе "Астана – Петропавловск" 18-232 км, Астана-Щучинск. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах. Ранее полиция Алматы обратилась к жителям города с предупреждением.

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