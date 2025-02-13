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Общество

В регионе Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 08:08 Фото: Zakon.kz
13 февраля в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, порывистый ветер, ограничение видимости до 50 м) с 07:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о трассе "Астана – Петропавловск" 18-232 км, Астана-Щучинск.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее полиция Алматы обратилась к жителям города с предупреждением.

Аксинья Титова
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