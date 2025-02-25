#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.89
527.03
5.71
Общество

В трех областях Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 08:30 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыли движение для всех видов автотранспорта на трех автомобильных дорогах областного значения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об Абайской, Костанайской, Мангистауской областях и о 1-м участке дорог республиканского значения Жетысуской области, а также Ушарал – Достык – граница КНР, 84-164 км, поселок Коктума – ст. Достык.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Ранее сообщалось о том, каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение на вторник.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Более 30 лет пожилая алматинка прожила без документов и гражданства
Общество
23:14, 24 февраля 2025
Более 30 лет пожилая алматинка прожила без документов и гражданства
У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау
Общество
20:28, 24 февраля 2025
У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау
Житель Восточного Казахстана едва не ослеп из-за лечения народными средствами
Общество
20:19, 24 февраля 2025
Житель Восточного Казахстана едва не ослеп из-за лечения народными средствами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: