В трех областях Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды

В связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыли движение для всех видов автотранспорта на трех автомобильных дорогах областного значения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об Абайской, Костанайской, Мангистауской областях и о 1-м участке дорог республиканского значения Жетысуской области, а также Ушарал – Достык – граница КНР, 84-164 км, поселок Коктума – ст. Достык.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Ранее сообщалось о том, каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение на вторник.