Полиция Алматы обратилась к жителям города с предупреждением

12 февраля 2025 года полиция Алматы сделала заявление о том, что родителей беспризорников будут наказывать, сообщает Zakon.kz.

В качестве примера в пресс-службе ДП города рассказали о 15-летнем подростке, который на пересечении проспектов Сейфуллина и Абая просил милостыню. Парень оказался гражданином Узбекистана.

"Вместе с отцом проживает в съемном жилище на территории Талгарского района Алматинской области. Мальчик занимается попрошайничеством, учебным процессом не охвачен, а его отец – безработный. Для проведения проверки они были доставлены в наше подразделение. В отношении родителя составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. А подросток помещен в Центр адаптации несовершеннолетних", – сообщил заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

В полиции дополнили, что в рамках года профилактики, объявленного министром внутренних дел, для своевременного выявления иногородних подростков ежедневно группами сотрудников ювенальной, криминальной полиций, а также участковых инспекторов полиции проводятся рейдовые мероприятия в местах наибольшей концентрации молодежи и подростков: места сборов молодежи, дворы, подвалы, чердаки, развлекательные заведения, рынки, вокзалы, скверы, парки и др.

По данным ювенальной полиции Алматы, в 2024 году в мегаполисе выявлено 245 несовершеннолетних иностранцев, занимавшихся попрошайничеством.

А 31 января в Алматы задержали женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка во дворе одного из домов.