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Общество

Обманул любителей сладкого: суд вынес решение жителю Астаны по делу о дубайском шоколаде

Суд, житель Астаны, дубайский шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 17:54 Фото: ccnull.de
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны 11 февраля 2025 года вынесен приговор в отношении жителя столицы за совершение мошенничества неоднократно (п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, астанчанин разместил объявление на одном из популярных сайтов о доставке и продаже дубайского шоколада, которого фактически у него не было. Затем он через WhatsApp просил перевести денежные средства на его банковский счет и после поступления средств блокировал номера потерпевших. Он причинил девяти потерпевшим ущерб на 176 300 тенге.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом признаны признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения, и наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

"Дело окончено ускоренным досудебным расследованием... Суд, с учетом позиции потерпевших, просивших не лишать свободы подсудимого, назначил наказание в виде трех лет трех месяцев ограничения свободы", – говорится в сообщении суда, распространенном 13 февраля.

Приговор не вступил в законную силу.

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8 января 2025 года стало известно, что астанчанин получил срок из-за "истерии" по дубайскому шоколаду.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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