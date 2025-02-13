Обманул любителей сладкого: суд вынес решение жителю Астаны по делу о дубайском шоколаде

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны 11 февраля 2025 года вынесен приговор в отношении жителя столицы за совершение мошенничества неоднократно (п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, астанчанин разместил объявление на одном из популярных сайтов о доставке и продаже дубайского шоколада, которого фактически у него не было. Затем он через WhatsApp просил перевести денежные средства на его банковский счет и после поступления средств блокировал номера потерпевших. Он причинил девяти потерпевшим ущерб на 176 300 тенге.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом признаны признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения, и наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

"Дело окончено ускоренным досудебным расследованием... Суд, с учетом позиции потерпевших, просивших не лишать свободы подсудимого, назначил наказание в виде трех лет трех месяцев ограничения свободы", – говорится в сообщении суда, распространенном 13 февраля.

Приговор не вступил в законную силу.

8 января 2025 года стало известно, что астанчанин получил срок из-за "истерии" по дубайскому шоколаду.