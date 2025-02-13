Прогноз погоды на 14 февраля: снег с метелью, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 14 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, в центре Казахстана ожидается снег с метелью, на юге осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра, туман, на юге, в центре – гололед", – следует из прогноза.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.