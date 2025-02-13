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Общество

Астанчане "подрались" с дорожным знаком и разбили остановку

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 19:40 Фото: pixabay
В Астане камеры зафиксировали вандалов, которые "дрались" с дорожным знаком, пинали остановку и били двери, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны 13 февраля рассказали, что полицейские продолжают борьбу с актами вандализма и нарушителями общественного порядка. Очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, привлекли к ответственности.

Так, 25 января около 22:00 29-летний мужчина в одном из жилых комплексов умышленно повредил дверь паркинга и вынес рамку от входной двери подъезда.

Ночью 1 февраля 32-летний житель, находясь в нетрезвом состоянии, пнул и повредил зеркало и внутреннюю часть лифта. Днем позже гражданин 33 лет, будучи пьяным, в одном из жилых комплексов умышленно повредил имущество – разбил его.

Около полуночи 11 февраля 31-летний астанчанин также в нетрезвом состоянии пнул зеркало стоимостью 25 тыс. тенге.

В ночь на 12 февраля двое пьяных мужчин разбивали остановку по улице Байтурсынова. Ими оказались парни 22 и 19 лет.

"Всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что до 600 часов общественных работ за вандализм грозит по новому закону.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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