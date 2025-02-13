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Общество

Незваные гости: к чиновникам Актобе пришли недовольные горожане

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 04:33 Фото: Zakon.kz
13 февраля к актюбинским чиновникам без приглашения пришли жители жилого массива Жанаконыс-4, сообщает Zakon.kz.

Жилой массив Жанаконыс-4, где проживает порядка 500 человек расположен примерно в 10 км от областного центра. Многие учатся и работают непосредственно в Актобе, но добраться до города сельчанам непросто.

Как передает "КТК", они третий год просят пустить туда общественный транспорт. Горожане утверждают, что к ним не заезжает ни один автобус, а до ближайшей остановки идти больше км. Личных автомобилей у многих нет, поэтому только за такси им приходится ежемесячно отдавать половину зарплаты.

Свои вопросы они в очередной раз высказали пришедшим на встречу чиновникам. Те в свою очередь заверили, что ждать осталось недолго.

"Мы утвердили схему движения и уже составили расписание маршрута. Теперь все это передадим перевозчику. Общественный транспорт скоро начнет ходить. Первое время пустим восемь автобусов", –пообещал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Актобе Самалбек Идрис.

Недавно на видео попал угон маршрутного автобуса в городе Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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