#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Общество

Как правильно регулировать трудовые отношения с вахтовиками

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 15:00 Фото: freepik
Смотрите на ПРАВМЕДИА важный эфир по трудовому праву на тему: "Вахтовый метод работы: особенности регулирования трудовых отношений".

Вы узнаете о специфике и особенностях правового регулирования вахтового метода организации труда.

В программе:

  • особенности регулирования режима труда при вахтовом методе работы;
  • продолжительность вахты;
  • учет рабочего времени при вахтовом методе работы;
  • выходные и праздничные дни;
  • оплата труда при вахтовом методе работы;
  • беременность и вахта.

Ведущая: Наталья Васильевна Гилёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК, профессиональный медиатор.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло
Общество
12:47, Сегодня
Новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло
В Астане тариф на вывоз мусора повысят в два раза
Общество
12:31, Сегодня
В Астане тариф на вывоз мусора повысят в два раза
"Сергек" уходит из Астаны: решение принято маслихатом города
Общество
11:48, Сегодня
"Сергек" уходит из Астаны: решение принято маслихатом города
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: