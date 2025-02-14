Как правильно регулировать трудовые отношения с вахтовиками

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Смотрите на ПРАВМЕДИА важный эфир по трудовому праву на тему: "Вахтовый метод работы: особенности регулирования трудовых отношений".

Вы узнаете о специфике и особенностях правового регулирования вахтового метода организации труда. В программе: особенности регулирования режима труда при вахтовом методе работы;

продолжительность вахты;

учет рабочего времени при вахтовом методе работы;

выходные и праздничные дни;

оплата труда при вахтовом методе работы;

беременность и вахта. Ведущая: Наталья Васильевна Гилёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК, профессиональный медиатор.

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