Как правильно регулировать трудовые отношения с вахтовиками
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Смотрите на ПРАВМЕДИА важный эфир по трудовому праву на тему: "Вахтовый метод работы: особенности регулирования трудовых отношений".
Вы узнаете о специфике и особенностях правового регулирования вахтового метода организации труда.
В программе:
- особенности регулирования режима труда при вахтовом методе работы;
- продолжительность вахты;
- учет рабочего времени при вахтовом методе работы;
- выходные и праздничные дни;
- оплата труда при вахтовом методе работы;
- беременность и вахта.
Ведущая: Наталья Васильевна Гилёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК, профессиональный медиатор.
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