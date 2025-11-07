#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Общество

В выходные Астану накроют снег и гололед, а в Алматы и Шымкент вернется тепло

роза, снег, холод, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 14:22 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 8, 9 и 10 ноября 2025 года. Если в Астане с каждым днем будет холодать, то в Алматы и Шымкенте, напротив, ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 8 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -0-2°C, днем около 0°C.
  • 9 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0°C.
  • 10 ноября: облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем -1-3°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C.
  • 9 ноября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +8+10°C.
  • 10 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +0-2°C, днем +8+10°C.

Все три дня пройдут без осадков.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +11+13°C.
  • 9 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около +2°C, днем +13+15°C.
  • 10 ноября: переменная облачность, утром и днем пройдет дождь. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +11+13°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 14:22
От -3 до +15°C, снег, дожди и метель охватят почти весь Казахстан

Также мы уже рассказывали, что последние 11 лет стали самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), период с 2015 по 2025 год установил температурный рекорд, причем три последних года показали особенно высокие значения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Метели с туманами накроют Астану, Алматы и Шымкент в выходные
16:54, 20 декабря 2024
Метели с туманами накроют Астану, Алматы и Шымкент в выходные
От -15°С в Астане до +10°С в Шымкенте: о погоде на выходные
17:06, 14 февраля 2025
От -15°С в Астане до +10°С в Шымкенте: о погоде на выходные
Тепло вернется в Астану, Алматы и Шымкент
14:55, 26 марта 2025
Тепло вернется в Астану, Алматы и Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: