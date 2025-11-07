В выходные Астану накроют снег и гололед, а в Алматы и Шымкент вернется тепло

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 8, 9 и 10 ноября 2025 года. Если в Астане с каждым днем будет холодать, то в Алматы и Шымкенте, напротив, ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -0-2°C, днем около 0°C.

9 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0°C.

10 ноября: облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем -1-3°C. Прогноз погоды по Алматы 8 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C.

9 ноября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +8+10°C.

10 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +0-2°C, днем +8+10°C. Все три дня пройдут без осадков. Прогноз погоды по Шымкенту 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +11+13°C.

9 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около +2°C, днем +13+15°C.

10 ноября: переменная облачность, утром и днем пройдет дождь. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +11+13°C. Материал по теме От -3 до +15°C, снег, дожди и метель охватят почти весь Казахстан Также мы уже рассказывали, что последние 11 лет стали самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), период с 2015 по 2025 год установил температурный рекорд, причем три последних года показали особенно высокие значения.

