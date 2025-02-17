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Общество

12-летний "регулировщик" вызвал восхищение, но попал в поле зрения полиции Астаны

Полиция, полицейский, полицейские, полиция зимой, полицейский зимой, полицейские зимой, патрульная полиция, патруль, сотрудник полиции, сотрудники полиции, полиция зима, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 12:03 Фото: Zakon.kz
12-летний мальчик вышел на один из оживленных перекрестков Астаны и начал регулировать движение. Его действия и знание правил дорожного движения (ПДД) впечатлили общественность. В полиции тоже отреагировали и провели с ним беседу, сообщает Zakon.kz.

Видео с участием ребенка опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Автор отмечает:

"Республика/Сейфуллина. Ребенку лет 12, регулировал поток машин. Отдать должное. Хорошо это делал. Водители – молодцы! Слушали его".

Многие из пользователей Сети назвали ребенка "красавчиком", отметив, что он в свои года знает ПДД лучше других водителей.

"Опасно, но по-мужски", – заявил один из них.

Другие же, как и сотрудники полиции, не согласны с этими мнениями.

  • Так нельзя. Ребенок на дороге. Неадекватных много у нас водителей.
  • Мальчик, конечно, молодец, но... на улице темно.
  • 12 лет!? Боже мой, опасно ведь.
  • Кошмар это.
  • За доброту этого регулировщика оштрафуют.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны также прокомментировали произошедшее.

Специалисты напомнили в первую очередь, что такие действия небезопасны для жизни, особенно в темное время суток и без светоотражающих элементов.

"Кроме того, они могут создавать помехи для движения транспорта. В связи с этим с несовершеннолетним проведена профилактическая беседа. Движение на перекрестке восстановлено в штатном режиме".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили с ценным заявлением. В нем казахстанцам напомнили и разъяснили об ответственности за неповиновение полиции.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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