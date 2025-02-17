12-летний "регулировщик" вызвал восхищение, но попал в поле зрения полиции Астаны
Фото: Zakon.kz
12-летний мальчик вышел на один из оживленных перекрестков Астаны и начал регулировать движение. Его действия и знание правил дорожного движения (ПДД) впечатлили общественность. В полиции тоже отреагировали и провели с ним беседу, сообщает Zakon.kz.
Видео с участием ребенка опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Автор отмечает:
"Республика/Сейфуллина. Ребенку лет 12, регулировал поток машин. Отдать должное. Хорошо это делал. Водители – молодцы! Слушали его".
Многие из пользователей Сети назвали ребенка "красавчиком", отметив, что он в свои года знает ПДД лучше других водителей.
"Опасно, но по-мужски", – заявил один из них.
Другие же, как и сотрудники полиции, не согласны с этими мнениями.
- Так нельзя. Ребенок на дороге. Неадекватных много у нас водителей.
- Мальчик, конечно, молодец, но... на улице темно.
- 12 лет!? Боже мой, опасно ведь.
- Кошмар это.
- За доброту этого регулировщика оштрафуют.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны также прокомментировали произошедшее.
Специалисты напомнили в первую очередь, что такие действия небезопасны для жизни, особенно в темное время суток и без светоотражающих элементов.
"Кроме того, они могут создавать помехи для движения транспорта. В связи с этим с несовершеннолетним проведена профилактическая беседа. Движение на перекрестке восстановлено в штатном режиме".Пресс-служба ДП Астаны
Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили с ценным заявлением. В нем казахстанцам напомнили и разъяснили об ответственности за неповиновение полиции.
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