Пьяный водитель пассажирского автобуса попался полиции, не уступив дорогу пешеходу

Водитель пассажирского автобуса в Караганде пьяным возил людей и попался на глаза полиции после нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, во время патрулирования проспекта Назарбаева полицейские заметили автобус Dong Feng, маршрут № 29.

"На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступил дорогу пешеходу, после чего транспортное средство было остановлено для проверки. За рулем находился 41-летний мужчина. При проверке у него выявили признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование", – сообщили в ДП.

Оказалось, что водитель высадил пассажиров на конечной остановке, но продолжил движение по маршруту.

"В отношении мужчины составлен административный протокол. Материалы дела направлены в суд. Водителю грозит административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на 7 лет", – отметили в полиции.

В Кокшетау полицейские поймали за рулем пьяного парня, который даже не получал водительского удостоверения и не обучался вождению.