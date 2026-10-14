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Общество

Пьяный водитель пассажирского автобуса попался полиции, не уступив дорогу пешеходу

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 15:50 Фото: Zakon.kz
Водитель пассажирского автобуса в Караганде пьяным возил людей и попался на глаза полиции после нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, во время патрулирования проспекта Назарбаева полицейские заметили автобус Dong Feng, маршрут № 29.

"На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступил дорогу пешеходу, после чего транспортное средство было остановлено для проверки. За рулем находился 41-летний мужчина. При проверке у него выявили признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование", – сообщили в ДП.

Оказалось, что водитель высадил пассажиров на конечной остановке, но продолжил движение по маршруту.

"В отношении мужчины составлен административный протокол. Материалы дела направлены в суд. Водителю грозит административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на 7 лет", – отметили в полиции.

В Кокшетау полицейские поймали за рулем пьяного парня, который даже не получал водительского удостоверения и не обучался вождению.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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