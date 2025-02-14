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Общество

За неповиновение полиции в Казахстане предусмотрены жесткие меры: что нужно знать

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 14 февраля 2025 года, выступили с ценным заявлением. В нем казахстанцам напомнили и разъяснили об ответственности за неповиновение полиции, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника Департамента собственной безопасности МВД Алтынбека Шуйншалиева, за любым нарушением закона должна последовать неотвратимость наказания.

Но, продолжает он, к сожалению, в последнее время участились факты неповиновений представителям власти.

Так, по итогам 2024 года зафиксирован 271 такой случай.

"Из этого числа 127 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 87 ранее судимы и 19 оказали неповиновение в группе лиц".Алтынбек Шуйншалиев

Также отмечено, что за применение насильственных действий в отношении сотрудников полиции осуждены 225 граждан.

К примеру, к пяти годам лишения свободы осужден житель Теректинского района Западно-Казахстанской области. Мужчина после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.

Другой случай произошел на станции Кандыагаш Актюбинской области. Пассажир поезда "Астана – Атырау" после употребления алкогольных напитков оказал физическое сопротивление инспекторам патрульной службы. За причинение вреда здоровью мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.

В заключительной части Шуйншалиев призывает казахстанцев соблюдать закон, не допускать фактов неповиновения представителям власти и их оскорбления.

"За такие действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность".Алтынбек Шуйншалиев

Днем ранее, 13 февраля, в МВД рассказали и показали, за что казахстанцы стали чаще получать штрафы.

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Также мы уже предупреждали, что заезд на лед Бурабая может закончиться для казахстанцев штрафами и конфискацией транспорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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