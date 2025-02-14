За неповиновение полиции в Казахстане предусмотрены жесткие меры: что нужно знать
По словам заместителя начальника Департамента собственной безопасности МВД Алтынбека Шуйншалиева, за любым нарушением закона должна последовать неотвратимость наказания.
Но, продолжает он, к сожалению, в последнее время участились факты неповиновений представителям власти.
Так, по итогам 2024 года зафиксирован 271 такой случай.
"Из этого числа 127 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 87 ранее судимы и 19 оказали неповиновение в группе лиц".Алтынбек Шуйншалиев
Также отмечено, что за применение насильственных действий в отношении сотрудников полиции осуждены 225 граждан.
К примеру, к пяти годам лишения свободы осужден житель Теректинского района Западно-Казахстанской области. Мужчина после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.
Другой случай произошел на станции Кандыагаш Актюбинской области. Пассажир поезда "Астана – Атырау" после употребления алкогольных напитков оказал физическое сопротивление инспекторам патрульной службы. За причинение вреда здоровью мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.
В заключительной части Шуйншалиев призывает казахстанцев соблюдать закон, не допускать фактов неповиновения представителям власти и их оскорбления.
"За такие действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность".Алтынбек Шуйншалиев
Днем ранее, 13 февраля, в МВД рассказали и показали, за что казахстанцы стали чаще получать штрафы.
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