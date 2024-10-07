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Законодательство РК

Глава МВД взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгаре

Ержан Саденов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 18:37 Фото: Министерство внутренних дел РК
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 7 октября сообщил на своей странице в Facebook. 

"По трагическому инциденту в Талгарском районе Алматинской области, где произошло убийство несовершеннолетнего, все обстоятельства находятся под моим личным контролем", – написал министр.

По его информации, во главе с первым заместителем на месте работает группа сотрудников МВД для обеспечения полноты и качества расследования.

"Все виновные понесут заслуженное наказание", – заключил Саденов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых люде произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. 

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре. 

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МВД РК Алматинская область Талгар Саденов Ержан 2024 год Убийство Подростки
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