Глава МВД взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгаре

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 7 октября сообщил на своей странице в Facebook.

"По трагическому инциденту в Талгарском районе Алматинской области, где произошло убийство несовершеннолетнего, все обстоятельства находятся под моим личным контролем", – написал министр.

По его информации, во главе с первым заместителем на месте работает группа сотрудников МВД для обеспечения полноты и качества расследования.

"Все виновные понесут заслуженное наказание", – заключил Саденов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых люде произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре.

