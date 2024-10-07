Глава МВД взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгаре
Фото: Министерство внутренних дел РК
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом он 7 октября сообщил на своей странице в Facebook.
"По трагическому инциденту в Талгарском районе Алматинской области, где произошло убийство несовершеннолетнего, все обстоятельства находятся под моим личным контролем", – написал министр.
По его информации, во главе с первым заместителем на месте работает группа сотрудников МВД для обеспечения полноты и качества расследования.
"Все виновные понесут заслуженное наказание", – заключил Саденов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых люде произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Позже полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре.
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