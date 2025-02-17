Названы самые загруженные перекрестки Астаны, где чаще всего приходится стоять в пробках

Расчет загруженности перекрестков Астаны провели аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System). Цель – выявление самых проблемных участков города, сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной 17 февраля 2025 года в Telegram-канале sergeknews, следует, что в топ-15 самых загруженных перекрестков столицы, где пробки возникают чаще всего, вошли:

пр. Туран – шоссе Коргалжын;

ул. Достык – ул. Акмешит;

пр. Туран – ул. Сарайшык;

ул. Достык – ул. Туркестан;

ул. Сарайшык – ул. Акмешит;

пр. Кабанбай батыра – ул. Сарайшык;

пр. Кабанбай батыра – ул. Конаева;

пр. Кабанбай батыра – ул. Достык;

ул. Достык – ул. Сауран;

ул. Конаева – ул. Туркестан;

пр. Кабанбай батыра – шоссе Коргалжын;

пр. Тауелсиздик – ул. Момышулы;

ул. Кенесары – пр. Женис;

пр. Республики – ул. Сейфуллина;

ул. Валиханова – ул. Сейфуллина.

Фото: Telegram/sergeknews

При расчетах аналитики учитывали:

интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности);

среднюю скорость потока у перекрестка;

длину автомобильных очередей у перекрестка;

уровень загруженности дорог;

системность пробок;

длительность пробок.

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Ранее подобный расчет аналитики Sergek ITS провели в южной столице. По результатам были выявлены топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы.