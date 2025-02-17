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Общество

Названы самые загруженные перекрестки Астаны, где чаще всего приходится стоять в пробках

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 14:14 Фото: pixabay
Расчет загруженности перекрестков Астаны провели аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System). Цель – выявление самых проблемных участков города, сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной 17 февраля 2025 года в Telegram-канале sergeknews, следует, что в топ-15 самых загруженных перекрестков столицы, где пробки возникают чаще всего, вошли:

  • пр. Туран – шоссе Коргалжын;
  • ул. Достык – ул. Акмешит;
  • пр. Туран – ул. Сарайшык;
  • ул. Достык – ул. Туркестан;
  • ул. Сарайшык – ул. Акмешит;
  • пр. Кабанбай батыра – ул. Сарайшык;
  • пр. Кабанбай батыра – ул. Конаева;
  • пр. Кабанбай батыра – ул. Достык;
  • ул. Достык – ул. Сауран;
  • ул. Конаева – ул. Туркестан;
  • пр. Кабанбай батыра – шоссе Коргалжын;
  • пр. Тауелсиздик – ул. Момышулы;
  • ул. Кенесары – пр. Женис;
  • пр. Республики – ул. Сейфуллина;
  • ул. Валиханова – ул. Сейфуллина.

Фото: Telegram/sergeknews

При расчетах аналитики учитывали:

  • интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности);
  • среднюю скорость потока у перекрестка;
  • длину автомобильных очередей у перекрестка;
  • уровень загруженности дорог;
  • системность пробок;
  • длительность пробок.

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Ранее подобный расчет аналитики Sergek ITS провели в южной столице. По результатам были выявлены топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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