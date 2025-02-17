Названы самые загруженные перекрестки Астаны, где чаще всего приходится стоять в пробках
Фото: pixabay
Расчет загруженности перекрестков Астаны провели аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System). Цель – выявление самых проблемных участков города, сообщает Zakon.kz.
Из информации, опубликованной 17 февраля 2025 года в Telegram-канале sergeknews, следует, что в топ-15 самых загруженных перекрестков столицы, где пробки возникают чаще всего, вошли:
- пр. Туран – шоссе Коргалжын;
- ул. Достык – ул. Акмешит;
- пр. Туран – ул. Сарайшык;
- ул. Достык – ул. Туркестан;
- ул. Сарайшык – ул. Акмешит;
- пр. Кабанбай батыра – ул. Сарайшык;
- пр. Кабанбай батыра – ул. Конаева;
- пр. Кабанбай батыра – ул. Достык;
- ул. Достык – ул. Сауран;
- ул. Конаева – ул. Туркестан;
- пр. Кабанбай батыра – шоссе Коргалжын;
- пр. Тауелсиздик – ул. Момышулы;
- ул. Кенесары – пр. Женис;
- пр. Республики – ул. Сейфуллина;
- ул. Валиханова – ул. Сейфуллина.
Фото: Telegram/sergeknews
При расчетах аналитики учитывали:
- интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности);
- среднюю скорость потока у перекрестка;
- длину автомобильных очередей у перекрестка;
- уровень загруженности дорог;
- системность пробок;
- длительность пробок.
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Ранее подобный расчет аналитики Sergek ITS провели в южной столице. По результатам были выявлены топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы.
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