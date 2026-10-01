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500.77
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Общество

Два загруженных перекрестка закроют в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 16:55 Фото: pixabay
В Астане закроют движение на одних из самых оживленных и загруженных перекрестках. Речь – о пересечении проспектов Кошкарбаева, Момышулы и Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба столичного акимата:

"В связи с проведением дорожных работ в Астане будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на нескольких перекрестках".

Так, движение будет перекрыто:

  • с 23:00 1 октября до 07:00 2 октября – на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Б. Момышулы;
  • с 23:00 2 октября до 07:00 3 октября – на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и М. Жумабаева.
Астана, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 16:55

Фото: gov.kz

В связи с этим водителей и пешеходов попросили учитывать перекрытие перекрестков при планировании маршрутов.

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Ранее стало известно, что в Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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