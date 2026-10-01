Два загруженных перекрестка закроют в Астане

Фото: pixabay

В Астане закроют движение на одних из самых оживленных и загруженных перекрестках. Речь – о пересечении проспектов Кошкарбаева, Момышулы и Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба столичного акимата: "В связи с проведением дорожных работ в Астане будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на нескольких перекрестках". Так, движение будет перекрыто: с 23:00 1 октября до 07:00 2 октября – на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Б. Момышулы;

– на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Б. Момышулы; с 23:00 2 октября до 07:00 3 октября – на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и М. Жумабаева. Фото: gov.kz В связи с этим водителей и пешеходов попросили учитывать перекрытие перекрестков при планировании маршрутов. Материал по теме Одну из улиц полностью перекроют в Астане в выходные: названа причина Ранее стало известно, что в Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы.

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