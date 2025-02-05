Топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы
Фото: pixabay
Аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System) провели расчет загруженности перекрестков Алматы для выявления самых проблемных участков города, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной 5 февраля 2025 года в Telegram-канале sergeknews, в топ-15 самых проблемных перекрестков южной столицы, где пробки возникают чаще всего, вошли:
- пр. Абая – ул. Розыбакиева;
- пр. Абая – пр. Назарбаева;
- ул. Толе би – ул. Розыбакиева;
- пр. Абая – пр. Сейфуллина;
- пр. Абая – ул. Байтурсынова;
- пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева;
- ул. Толе би – пр. Назарбаева;
- пр. Райымбека – пр. Сейфуллина;
- пр. Абая – ул. Желтоксан;
- ул. Сатпаева – ул. Ауэзова;
- ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева;
- пр. Райымбека – пр. Назарбаева;
- ул. Толе би – ул. Ауэзова;
- пр. Абая – ул. Брусиловского;
- пр. Абая – ул. Ауэзова.
Фото: Telegram/sergeknews
Отмечается, что при расчете учитывались:
- Длина автомобильных очередей у перекрестка.
- Интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности).
- Время задержки (разница между временем маршрута пробками и без).
- Средняя скорость потока у перекрестка.
- Ежедневная повторяемость пробок.
- Длительность заторов в течение дня.
В сентябре 2024 года аналитики Sergek ITS провели исследование трафика в Астане и Алматы и рассказали, как избежать пробок в этих мегаполисах.
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