Топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы

Аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System) провели расчет загруженности перекрестков Алматы для выявления самых проблемных участков города, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 5 февраля 2025 года в Telegram-канале sergeknews, в топ-15 самых проблемных перекрестков южной столицы, где пробки возникают чаще всего, вошли:

пр. Абая – ул. Розыбакиева;

пр. Абая – пр. Назарбаева;

ул. Толе би – ул. Розыбакиева;

пр. Абая – пр. Сейфуллина;

пр. Абая – ул. Байтурсынова;

пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева;

ул. Толе би – пр. Назарбаева;

пр. Райымбека – пр. Сейфуллина;

пр. Абая – ул. Желтоксан;

ул. Сатпаева – ул. Ауэзова;

ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева;

пр. Райымбека – пр. Назарбаева;

ул. Толе би – ул. Ауэзова;

пр. Абая – ул. Брусиловского;

пр. Абая – ул. Ауэзова.

Фото: Telegram/sergeknews

Отмечается, что при расчете учитывались:

Длина автомобильных очередей у перекрестка. Интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности). Время задержки (разница между временем маршрута пробками и без). Средняя скорость потока у перекрестка. Ежедневная повторяемость пробок. Длительность заторов в течение дня.

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В сентябре 2024 года аналитики Sergek ITS провели исследование трафика в Астане и Алматы и рассказали, как избежать пробок в этих мегаполисах.