#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
520.27
537.65
5.24
Общество

Топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:21 Фото: pixabay
Аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System) провели расчет загруженности перекрестков Алматы для выявления самых проблемных участков города, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 5 февраля 2025 года в Telegram-канале sergeknews, в топ-15 самых проблемных перекрестков южной столицы, где пробки возникают чаще всего, вошли:

  • пр. Абая – ул. Розыбакиева;
  • пр. Абая – пр. Назарбаева;
  • ул. Толе би – ул. Розыбакиева;
  • пр. Абая – пр. Сейфуллина;
  • пр. Абая – ул. Байтурсынова;
  • пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева;
  • ул. Толе би – пр. Назарбаева;
  • пр. Райымбека – пр. Сейфуллина;
  • пр. Абая – ул. Желтоксан;
  • ул. Сатпаева – ул. Ауэзова;
  • ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева;
  • пр. Райымбека – пр. Назарбаева;
  • ул. Толе би – ул. Ауэзова;
  • пр. Абая – ул. Брусиловского;
  • пр. Абая – ул. Ауэзова.
Фото: Telegram/sergeknews

Отмечается, что при расчете учитывались:

  1. Длина автомобильных очередей у перекрестка.
  2. Интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности).
  3. Время задержки (разница между временем маршрута пробками и без).
  4. Средняя скорость потока у перекрестка.
  5. Ежедневная повторяемость пробок.
  6. Длительность заторов в течение дня.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:21
Сколько времени "выигрывают" агрессивные водители и "торопыги" на дорогах Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:21

В сентябре 2024 года аналитики Sergek ITS провели исследование трафика в Астане и Алматы и рассказали, как избежать пробок в этих мегаполисах.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Новые требования для паломников из Казахстана
Общество
12:18, Сегодня
Новые требования для паломников из Казахстана
Низкое качество реализуемого в магазинах картофеля объяснили в Минторговли
Общество
12:04, Сегодня
Низкое качество реализуемого в магазинах картофеля объяснили в Минторговли
Суд вынес решение по делу Алмаса Кишкенбаева
Общество
11:50, Сегодня
Суд вынес решение по делу Алмаса Кишкенбаева
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: