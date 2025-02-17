Туман и мороз до 13 градусов: погода в Астане и Алматы на три дня

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в трех крупнейших городах страны. Так, с 18 по 20 февраля 2025 года Алматы и Шымкент накроет туман. В это время в Астане возможен слабый снег, сообщает Zakon.kz.

Астана 18 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 4-6 мороза.

переменная облачность, временами небольшой снег. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 4-6 мороза. 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.

переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза. 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза. Алматы 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла. 19-20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла. Шымкент 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 11-13 тепла.

переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 11-13 тепла. 19 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер усилится. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер усилится. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла. 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла. Ранее метеорологи опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля 2025 года. Согласно данным специалистов, в эти дни жителей страны ждет неустойчивая погода.

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