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Общество

Туман и мороз до 13 градусов: погода в Астане и Алматы на три дня

Туман и мороз до 13 градусов: погода в Астане и Алматы на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:40 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в трех крупнейших городах страны. Так, с 18 по 20 февраля 2025 года Алматы и Шымкент накроет туман. В это время в Астане возможен слабый снег, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 18 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 4-6 мороза.
  • 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.

Алматы

  • 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.
  • 19-20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

Шымкент

  • 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 11-13 тепла.
  • 19 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер усилится. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.

Ранее метеорологи опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля 2025 года. Согласно данным специалистов, в эти дни жителей страны ждет неустойчивая погода.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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