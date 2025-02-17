Граждане США хотели "поделить" ребенка в суде Алматы: им отказали

В Алматы разведенные граждане США, имеющие общего несовершеннолетнего ребенка, хотели через суд определить, с кем он будет жить. Но оказалось, что это не входит в юрисдикцию казахстанских судов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в горсуде Алматы 17 февраля, брак был расторгнут после четырех лет совместной жизни. Мать с трехлетним сыном прибыла в Казахстан, по разрешению суда США, на двухнедельный отдых с обязательным условием – вернуть сына отцу в указанный срок.

"Однако в США она и ребенок не вернулись. В настоящее время проживают в РК на основании вида на жительство. Суд первой инстанции удовлетворил иск женщины об определении с ней места жительства ребенка. Это решение обжаловал в апелляции отец ребенка", – сообщили в суде.

Алматинский горсуд, рассмотрев дело, отметил, что в перечень дел, рассматриваемых судами Казахстана с участием иностранных граждан, определенный ст. 466 ГПК, не входит определение места жительства несовершеннолетнего ребенка. Отмечается, что суды РК могут рассматривать и другие дела, если законом (или) международным договором, ратифицированным Казахстаном, они отнесены к их компетенции. Такого международного договора между РК и США нет.

"В Казахстане разрешение спора по определению места жительства несовершеннолетнего ребенка регламентируется брачно-семейным законодательством. В части применения закона к иностранным гражданам предусмотрено, что права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии этого права обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. Учитывая, что до пребывания матери с ребенком в Казахстане стороны имели совместное место жительства на территории США, гражданином которых является ребенок, настоящий спор по определению его места жительства не относится к компетенции судов Казахстана", – пояснили в суде.

Таким образом, апелляция отменила решение суда первой инстанции и прекратила производство по делу, так как оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства Казахстана.

Между тем в Бразилии 105-летний Маноэль Ангелим Дино и 101-летняя Мария де Соуза Дино установили рекорд по самому продолжительному браку: они женаты 84 года и 77 дней.