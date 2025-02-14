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Происшествия

Перекрывала дыхание: в детсаду в Алматы воспитатель мучила ребенка

Детский сад Алматы, издевательства над ребенком, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:46 Фото: pixabay
В Алматы полиция расследует жестокое обращение с малышом в детском саду, сообщает Zakon.kz.

Жестокие кадры появились 14 февраля в соцсетях. В описании указано, что 4-летний мальчик пожаловался дома на то, что его бьют в детском саду. Тогда родители решили посмотреть записи с камер наблюдения и увидели, что воспитатель на длительное время перекрывала плачущему малышу дыхательные пути, таскала за ноги и в целом грубо обращалась. 

Родители обратились в полицию.

В пресс-службе ДП Алматы рассказали, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции при Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.

12 февраля в Атырау вынесли приговор сотруднице детсада, которая во время занятий ударила пятилетнего ребенка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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