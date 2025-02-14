Перекрывала дыхание: в детсаду в Алматы воспитатель мучила ребенка
Фото: pixabay
В Алматы полиция расследует жестокое обращение с малышом в детском саду, сообщает Zakon.kz.
Жестокие кадры появились 14 февраля в соцсетях. В описании указано, что 4-летний мальчик пожаловался дома на то, что его бьют в детском саду. Тогда родители решили посмотреть записи с камер наблюдения и увидели, что воспитатель на длительное время перекрывала плачущему малышу дыхательные пути, таскала за ноги и в целом грубо обращалась.
Родители обратились в полицию.
В пресс-службе ДП Алматы рассказали, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции при Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.
12 февраля в Атырау вынесли приговор сотруднице детсада, которая во время занятий ударила пятилетнего ребенка.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript