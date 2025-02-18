Казахстанцы меняют ФИО: что важно знать перед подачей заявки в ЦОН

Фото: gov4c.kz

За 2024 год 26 212 казахстанца подали заявки на перемену фамилии, имя и отчества (ФИО). Какой пакет документов для этого требуется и сколько стоит услуга, подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, согласно статье 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", существует 13 уважительных причин для перемены имени, отчества, фамилии. Если указанные заявителем причины не соответствуют требованиям законодательства, заявителю вправе отказать в получении данной госуслуги. Так, для перемены ФИО нужно обратиться в ЦОН или подать заявку через портал электронного правительства. Стоимость услуги – 1 932 тенге. Для получения услуги через ЦОН необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность;

одну фотографию 3х4;

документы, подтверждающие наличие законных оснований для изменения ФИО;

другие документы в зависимости от оснований для смены данных. В заявлении нужно указать: прежнее имя, фамилия, отчество (при наличии);

новое имя, фамилия и отчество;

причина, по которой заявитель хочет изменить эти данные. Процедура рассмотрения заявления занимает пять рабочих дней. После этого выдается подтверждающий документ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХҚКО • ЦОН • Госуслуги (@gov4c.kz) Также в заключительной части указано напоминание: "В течение месяца нужно заменить и все остальные документы, такие как удостоверение личности, паспорт, водительские права и другие". Материал по теме Паспорт и удостоверение: сколько стоят документы для казахстанцев в 2025 году Ранее мы подробно рассказывали, сколько стоит ускоренное получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане.

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