Казахстанцы меняют ФИО: что важно знать перед подачей заявки в ЦОН
Стоит отметить, согласно статье 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", существует 13 уважительных причин для перемены имени, отчества, фамилии.
Если указанные заявителем причины не соответствуют требованиям законодательства, заявителю вправе отказать в получении данной госуслуги.
Так, для перемены ФИО нужно обратиться в ЦОН или подать заявку через портал электронного правительства.
Стоимость услуги – 1 932 тенге.
Для получения услуги через ЦОН необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- одну фотографию 3х4;
- документы, подтверждающие наличие законных оснований для изменения ФИО;
- другие документы в зависимости от оснований для смены данных.
В заявлении нужно указать:
- прежнее имя, фамилия, отчество (при наличии);
- новое имя, фамилия и отчество;
- причина, по которой заявитель хочет изменить эти данные.
Процедура рассмотрения заявления занимает пять рабочих дней. После этого выдается подтверждающий документ.
Также в заключительной части указано напоминание:
"В течение месяца нужно заменить и все остальные документы, такие как удостоверение личности, паспорт, водительские права и другие".
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