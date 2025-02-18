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Общество

Казахстанцы меняют ФИО: что важно знать перед подачей заявки в ЦОН

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:00 Фото: gov4c.kz
За 2024 год 26 212 казахстанца подали заявки на перемену фамилии, имя и отчества (ФИО). Какой пакет документов для этого требуется и сколько стоит услуга, подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, согласно статье 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", существует 13 уважительных причин для перемены имени, отчества, фамилии.

Если указанные заявителем причины не соответствуют требованиям законодательства, заявителю вправе отказать в получении данной госуслуги.

Так, для перемены ФИО нужно обратиться в ЦОН или подать заявку через портал электронного правительства.

Стоимость услуги – 1 932 тенге.

Для получения услуги через ЦОН необходимо предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • одну фотографию 3х4;
  • документы, подтверждающие наличие законных оснований для изменения ФИО;
  • другие документы в зависимости от оснований для смены данных.

В заявлении нужно указать:

  • прежнее имя, фамилия, отчество (при наличии);
  • новое имя, фамилия и отчество;
  • причина, по которой заявитель хочет изменить эти данные.

Процедура рассмотрения заявления занимает пять рабочих дней. После этого выдается подтверждающий документ.

Также в заключительной части указано напоминание:

"В течение месяца нужно заменить и все остальные документы, такие как удостоверение личности, паспорт, водительские права и другие".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:00
Паспорт и удостоверение: сколько стоят документы для казахстанцев в 2025 году
, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:00

Ранее мы подробно рассказывали, сколько стоит ускоренное получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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