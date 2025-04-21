Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям Казахстана от погоды в предстоящий вторник, 22 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С.

"Фронтальные разделы, связанные с северо-западным и южными циклонами, обусловят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на востоке страны в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльными бурями, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

В гидрологическом прогнозе говорится, что в ближайшие трое суток на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности.

"На р. Есиль (Акмолинская область и СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – заключили синоптики.

Материал по теме Жара, дожди с грозами вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

Ранее синоптики сообщили, что мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане.