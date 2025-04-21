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Общество

Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля

Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 18:02 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям Казахстана от погоды в предстоящий вторник, 22 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С.

"Фронтальные разделы, связанные с северо-западным и южными циклонами, обусловят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на востоке страны в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльными бурями, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

В гидрологическом прогнозе говорится, что в ближайшие трое суток на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности.

"На р. Есиль (Акмолинская область и СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – заключили синоптики.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 18:02
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Ранее синоптики сообщили, что мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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