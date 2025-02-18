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Общество

Весна близко: потепление до +14°С, осадки и туман ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте

Весна близко: потепление до +14°С, осадки и туман ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:08 Фото: unsplash
О том, какой будет погода с 19 по 21 февраля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 19 февраля: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -4-6°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -3-5°С.
  • 21 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -4-6°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.
  • 21 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +10+12°С.
  • 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +12+14°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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