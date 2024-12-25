Все шестеро казахстанцев, находившихся на борту Embraer 190, погибли

Министр транспорта Марат Карабаев во время беседы с журналистами заявил о том, что казахстанцев среди выживших нет, сообщает Zakon.kz.

"Воздушное судно вошло в воздушное пространство Казахстана в 11:02. В 11:28 с воздушным судном связь была потеряна. На борту находились 67 человек: 62 – пассажиры, пять человек – экипаж. К сожалению, 38 человек погибли, выживших 29. По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана – три человека, все трое выжили; из РФ – 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана – шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж – пять человек, из них два человека погибли, трое выжили", – заявил Карабаев.

Он же сообщил, что среди погибших есть ребенок. Год рождения и гражданство уточняется.



На брифинге также присутствуют заместитель премьера Канат Бозумбаев, глава МЧС Чингис Аринов, вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, а также аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов заявил о том, что в настоящее время со стороны следственной оперативно-розыскной группы проводятся необходимые следственные действия.

"В первую очередь обеспечена охрана места происшествия. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, сотрудники ОВД работают по расследованию уголовного дела, назначены необходимые судебные, судебно-технические, судебно-медицинские экспертизы и проводятся необходимые допросы. Расследование находится на контроле", – сказал Адилов.

Отметим, что в связи с трагедией заведено уголовное дело по ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Бортовой самописец, найденный на месте трагедии, приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.