Главбух школы заработала 52 млн тенге за счет накручивания зарплат учителей
Фото: Zakon.kz
Прокуратура города Байконура Кызылординской области в результате анализа законности расходования бюджетных средств в организациях образования за период 2022-2024 годы установила факт хищения государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.
Подробностями сегодня, 2 декабря 2025 года, поделились в прокуратуре Кызылординской области:
"Главный бухгалтер одной из средних школ перечисляла в качестве заработной платы завышенные суммы на счета ряда преподавателей, и впоследствии излишне перечисленные суммы по ее просьбе возвращались преподавателями на личный счет бухгалтера. В результате государственному бюджету причинен ущерб в размере 52 млн тенге".
По данному факту прокуратурой города Байконура проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК, по окончании которого дело направлено в суд.
"Приговором суда главный бухгалтер школы признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Исполнение наказания отсрочено на 5 лет в соответствии со ст. 74 Уголовного кодекса РК в связи с наличием несовершеннолетних детей".Прокуратура Кызылординской области
