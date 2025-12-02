#АЭС в Казахстане
Общество

Главбух школы заработала 52 млн тенге за счет накручивания зарплат учителей

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:49 Фото: Zakon.kz
Прокуратура города Байконура Кызылординской области в результате анализа законности расходования бюджетных средств в организациях образования за период 2022-2024 годы установила факт хищения государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 2 декабря 2025 года, поделились в прокуратуре Кызылординской области:

"Главный бухгалтер одной из средних школ перечисляла в качестве заработной платы завышенные суммы на счета ряда преподавателей, и впоследствии излишне перечисленные суммы по ее просьбе возвращались преподавателями на личный счет бухгалтера. В результате государственному бюджету причинен ущерб в размере 52 млн тенге".

По данному факту прокуратурой города Байконура проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК, по окончании которого дело направлено в суд.

"Приговором суда главный бухгалтер школы признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Исполнение наказания отсрочено на 5 лет в соответствии со ст. 74 Уголовного кодекса РК в связи с наличием несовершеннолетних детей".Прокуратура Кызылординской области

26 ноября 2025 года стало известно, что на юге Казахстана выявлена схема хищения бюджетных 49 млн через фиктивное трудоустройство.

Читайте также
Перечислил на личный счет 50 млн тенге: на главного бухгалтера "Дарына" завели дело в Кызылорде
10:44, 19 февраля 2025
Перечислил на личный счет 50 млн тенге: на главного бухгалтера "Дарына" завели дело в Кызылорде
Два кассира "Казпочты" украли более 80 млн тенге
09:48, 26 сентября 2024
Два кассира "Казпочты" украли более 80 млн тенге
Зарплату учителей на 90 млн тенге украли в школе Алматинской области
09:58, 09 февраля 2024
Зарплату учителей на 90 млн тенге украли в школе Алматинской области
