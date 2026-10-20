От Китая до Европы: какие новые авиарейсы появятся в Казахстане

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах Aviation Security Week в Астане рассказал о планах расширения географии международных авиарейсов до 160 направлений в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, в какие страны Казахстан планирует открыть новые авиарейсы и как будет расширяться география полетов в ближайшие годы.

"Мы провели анализ. На самом деле мы хотим довести количество направлений из Казахстана до 160, но для этого требуется вся необходимая инфраструктура. Это аэропорты, взлетно-посадочные полосы, это воздушный парк. Нам нужно усиливать наши рейсы в Европу, то есть это должны быть соединения с европейскими городами. Также рейс, который все упоминают, – это со Штатами, Юго-Восточной Азией. У нас есть программа по увеличению рейсов в Китай", – отметил спикер.

По его словам, на первом этапе планируется расширить географию полетов из Казахстана до 30 городов Китая.

"Обязательно мы планируем увеличивать рейсы в Индию. Индия – это огромный рынок, который на самом деле лежит практически недалеко от нас, и это тот рынок, который активно, очень динамично растет. 10 городов Индии, чтобы мы могли осуществлять транзит. Увеличиваем рейсы с Турецкой Республикой, также увеличиваем рейсы с Российской Федерацией. Есть конкретные направления, конкретные города, есть программа "500+" – это российские города с населением больше 500 тысяч человек, в большей степени приграничные, с которыми у нас должно быть авиационное сообщение. Все эти программы у нас имеются", – заявил Талгат Ластаев.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках расширения авиасообщения с Европой, он пояснил, что этот процесс будет проходить поэтапно. Ежегодно планируется открывать по несколько новых рейсов.

Ранее стало известно, почему перенесли запуск прямых рейсов из Казахстана в США.