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Общество

Мороз и тепло до +15°С: резко континентальный климат почувствуют жители Казахстана

Мороз и тепло до +15°С: резко континентальный климат почувствуют жители Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:35 Фото: unsplash
В ближайшие дни жители Казахстана почувствуют резко континентальный климат: на севере сохранится морозная погода, а на юге ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды РГП "Казгидромет" на 20-22 февраля 2025 года:

"На северные регионы страны будет влиять антициклон – подпитываемый холодными воздушными массами, он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков. А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние южный циклон – медленно смещаясь, он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до +10+15°".

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Казахстане весна-2025.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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