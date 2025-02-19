Мороз и тепло до +15°С: резко континентальный климат почувствуют жители Казахстана

Фото: unsplash

В ближайшие дни жители Казахстана почувствуют резко континентальный климат: на севере сохранится морозная погода, а на юге ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды РГП "Казгидромет" на 20-22 февраля 2025 года: "На северные регионы страны будет влиять антициклон – подпитываемый холодными воздушными массами, он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков. А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние южный циклон – медленно смещаясь, он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до +10+15°". Ранее синоптики рассказали, какой будет в Казахстане весна-2025.

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