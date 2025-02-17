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События

Природа может преподносить сюрпризы: какой будет весна в Казахстане

Цветы, тюльпаны, тюльпан, весна, потепление, цветение тюльпанов, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 19:43 Фото: Zakon.kz
Госметеослужба "Казгидромет" 17 февраля выпустила долгосрочный прогноз погоды на весну 2025 года, который охватывает период с марта по май. Прогноз включает данные о температурных аномалиях и данные об осадках, сообщает Zakon.kz.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу погоды в марте – мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно, то есть выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.


"Переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы. К примеру, при затоках холодных воздушных масс могут быть снегопады, в северных регионах с метелью, при арктических вторжениях вероятны заморозки. При интенсивном выносе тепла с районов Средней Азии может установиться по-летнему жаркая погода, особенно в апреле и мае. В прошлом году, например, в середине апреля в большинстве областей республики установилась по летнему теплая погода, когда столбики термометров достигали отметки +22+30°С", – говорится в прогнозе. 

В течение весеннего периода прогнозируется следующее распределение осадков:

  • в марте осадков больше нормы на большей части республики, около нормы – в юго-западной половине страны (в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и Улытауской областей);
  • в апреле ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области);
  • в мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы – в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, Улытауской, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы – на крайнем северо-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).

Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане 18 февраля ожидается снег с метелью

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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