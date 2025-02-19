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Общество

Задержание руководителя Центра судебных экспертиз Минюста подтвердили в АФМ

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 13:34 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 19 февраля 2025 года прокомментировал задержание руководителя Центра судебных экспертиз, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в соцсетях. Женис Елемесов заявил, что детали данного досудебного расследования не подлежат разглашению.

"Что касается данного фигуранта, в отношении руководителя Центра судебных экспертиз действительно у нас имеется уголовное дело. Он подозревается в хищении бюджетных средств, в растрате. В отношении него применена мера пресечения "содержание под стражей". Сумма хищения может корректироваться в зависимости от того, какие факты в ходе расследования установят", – добавил спикер.

Ранее Женис Елемесов рассказал, что будет с блогерами, которые, по данным КГД, занизили свои доходы на общую сумму 53,3 млрд тенге.

Мадина Мамырханова
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