Занизили доходы: грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 19 февраля 2025 года прокомментировал ситуацию вокруг блогеров, которые, по данным КГД, занизили свои доходы на общую сумму 53,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли Агентство подключаться к расследованию данных фактов.

"Очень большие суммы названы. Дело в том, что АФМ входит в состав службы экономических расследований, которая является правоохранительным органом. И мы можем зарегистрировать уголовное дело только после того, как уполномоченный орган проведет соответствующую проверку и предоставит соответствующий акт или заключение, где будет установлена конкретная сумма ущерба государству в виде неуплаты налогов", – сказал Женис Елемесов.

Так, по его словам, "если в отношении конкретного блогера сумма ущерба, нанесенного государству, будет превышать те нормы, которые предусмотрены уголовным законодательством, то тогда будет зарегистрировано уголовное дело". Если же этот порог не будет превышен, тогда они будут привлечены к административной ответственности тем же КГД.

"Это тоже предпринимательская деятельность. Есть общие правила, они для всех работают. Если предприниматель получает доход более 12 минимальных заработных плат (с 1 января 2025 года минимальный размер заработной платы (МЗП) 85 000 тенге. – Прим. ред.) в год, то он обязан встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя, регистрироваться и платить налоги. В Предпринимательском кодексе есть четкие правила, которые гласят, что если физлицо получает доходы более 12 МЗП в год, как только этот порог превышается, есть такая обязанность (по уплате налогов. – Прим. ред.)", – отметил в свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

18 февраля 2025 года в КГД сообщили, что установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".

Еще 15 января 2024 года сообщалось, что в Казахстане зарегистрировано более 400 блогеров. В 2023 году они заплатили более 200 млн тенге налогов.