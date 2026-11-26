В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о людях, которые якобы представляются сотрудниками полиции и проводят поквартирные обходы. По утверждениям авторов рассылки, они проверяют документы жильцов и собирают их биометрические данные, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана опровергли эту информацию, назвав ее недостоверной.

Фото: пресс-служба МВД РК

В ведомстве напомнили, что аналогичные сообщения уже появлялись ранее и также опровергались полицией.

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В МВД призвали казахстанцев доверять только официальным источникам, не поддаваться на провокации и не пересылать непроверенную информацию.

Кроме того, в ведомстве еще отметили, что за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность.

25 ноября в МВД отчитывались о разгроме преступных групп в стране. Подробности можно узнать по этой ссылке.