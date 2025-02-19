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Общество

К жителям Алматы по поводу детей обратились полицейские

К жителям Алматы по поводу детей обратились полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 14:46 Фото: polisia.kz
В 2024 году в Алматы с участием детей произошло 1511 ДТП, в результате которых 1641 ребенок получил травмы, 4 – погибли. Из-за тревожной статистики полицейские обратились к жителям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 19 февраля 2025 года следует, что полицейские мегаполиса организовывают встречи с молодежью для повышения осведомленности о правилах безопасности на дороге. Внимание стражи порядка акцентируют на усилении профилактических мер по снижению детского дорожно-транспортного травматизма: в этот процесс активно вовлечены родители, школа и общественность.

"Важен комплексный подход, поскольку безопасность детей на дороге зависит от множества факторов, в том числе от созданной инфраструктуры. Нашим подразделением, в частности, проводится обследование улично-дорожной сети: мы вносим предписания на установку и замену дорожных знаков, светофоров и камер".Начальник отдела административной полиции УП Алатауского района Шынгыс Нурахметов

По его данным, в прошлом году было направлено более 300 предписаний в дорожно-коммунальные службы.

"Только в нашем районе за минувший год произошло 341 ДТП с участием детей. К большому сожалению, один ребенок погиб, еще 370 получили травмы. Это горе не только одной семьи, это боль всего нашего общества. Дорога не прощает ошибок. Берегите детей!" – призвал алматинцев Шынгыс Нурахметов.

О том, что выявляют камеры уличного видеонаблюдения в Алматы, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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