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Общество

Некоторым казахстанцам помогут погасить кредиты

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 17:27 Фото: freepik
В Карагандинской области должникам помогут погасить кредиты. Об этом 19 февраля 2025 года рассказали в акимате региона, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах в пилотном режиме запустили проект "Қайта бастау".

"Его суть заключается в помощи людям, имеющим задолженности по кредитам. "Қайта бастау" – проект, в рамках которого для людей с долгами по кредитам проводят уроки финансовой грамотности, помогают найти постоянную работу и получить от банков индивидуальные и комфортные условия возврата долга", – проинформировали в пресс-службе акимата Карагандинской области в среду.

Фото: gov.kz

Участвовать в программе могут заемщики с задолженностью по кредитам от 90 дней и более. При этом сумма займа значения не имеет.

"Однако если у человека несколько займов в разных банках и микрофинансовых организациях, то к участию его не допустят".Пресс-служба акимата Карагандинской области

Отделы занятости и социальных программ заключают с участниками индивидуальные договоры, где прописывают все шаги, необходимые для того, чтобы выйти из сложной финансовой ситуации.

"В первую очередь нужно пройти курс финансовой грамотности... Заниматься можно как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Затем должнику, если это необходимо, помогают устроиться на работу. Для этого задействуют сразу несколько социальным программ, успешно работающих в области. Среди них – социальные рабочие места, молодежная практика, проекты "Контракт поколений", "Серебряный возраст" и "Алтын жас", общественные работы и гранты для реализации бизнес-идей. Заключительный этап проекта "Қайта бастау" – получение от банка или микрофинансовой организации индивидуальных условий погашения кредита. В этом участникам, прошедшим обучение и нашедшим работу, помогают специалисты отделов занятости и социальных программ".Пресс-служба акимата Карагандинской области

Для того, чтобы стать участником проекта "Қайта бастау", необходимо обратиться в акимат сельского округа или отделы занятости и социальных программ.

Фото: gov.kz

О том, что изменилось в Казахстане в плане кредитования бизнеса и населения за 2024 год, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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