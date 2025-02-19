Мать троих детей умерла при родах в области Абай: младенца тоже не удалось спасти

В области Абай проводится расследование обстоятельств гибели матери троих детей и ее новорожденного ребенка в районной больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 февраля пишет телеканал "КТК".

По данным родственников погибшей, 34-летняя женщина приехала в медучреждение для родов и при поступлении чувствовала себя хорошо. Однако спасти ни ее, ни младенца не удалось. Родственники требуют привлечь медиков к ответственности, подозревая их в халатности.

"Глава областного управления здравоохранения объявил главному врачу строгий выговор и поручил принять меры к двум заместителям. Удивляет то, что после случившегося они продолжают работать!" – заявил житель Урджарского района Улан Балапанов.

В управлении здравоохранения отметили, что на данный момент делать окончательные выводы рано. После инцидента в больницу прибыла комиссия, выявившая нарушения. Главному врачу объявлен выговор, его заместителям рекомендовано освобождение от должностей, а врачи, принимавшие роды, временно отстранены.

"К сожалению, женщину мы потеряли, спасти ее не удалось. Были осложнения, возникшие во время родов, с необратимыми процессами. Какими? Сейчас я на данный момент не могу сказать, потому что идет уголовное дело", – пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения области Асем Орынбаева.

По ее словам, окончательная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Минздраве рассказали про случай заражения ВИЧ роженицы в Кызылорде.