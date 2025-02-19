#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.61
524.96
5.58
Общество

Мать троих детей умерла при родах в области Абай: младенца тоже не удалось спасти

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 00:15 Фото: primeminister.kz
В области Абай проводится расследование обстоятельств гибели матери троих детей и ее новорожденного ребенка в районной больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 февраля пишет телеканал "КТК".

По данным родственников погибшей, 34-летняя женщина приехала в медучреждение для родов и при поступлении чувствовала себя хорошо. Однако спасти ни ее, ни младенца не удалось. Родственники требуют привлечь медиков к ответственности, подозревая их в халатности.

"Глава областного управления здравоохранения объявил главному врачу строгий выговор и поручил принять меры к двум заместителям. Удивляет то, что после случившегося они продолжают работать!" – заявил житель Урджарского района Улан Балапанов.

В управлении здравоохранения отметили, что на данный момент делать окончательные выводы рано. После инцидента в больницу прибыла комиссия, выявившая нарушения. Главному врачу объявлен выговор, его заместителям рекомендовано освобождение от должностей, а врачи, принимавшие роды, временно отстранены.

"К сожалению, женщину мы потеряли, спасти ее не удалось. Были осложнения, возникшие во время родов, с необратимыми процессами. Какими? Сейчас я на данный момент не могу сказать, потому что идет уголовное дело", – пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения области Асем Орынбаева.

По ее словам, окончательная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Минздраве рассказали про случай заражения ВИЧ роженицы в Кызылорде. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Полиция Шымкента предупредила жителей о кибермошенниках
Общество
21:48, 19 февраля 2025
Полиция Шымкента предупредила жителей о кибермошенниках
Алматинка обманывала людей, обещая квартиры из благотворительного фонда
Общество
21:12, 19 февраля 2025
Алматинка обманывала людей, обещая квартиры из благотворительного фонда
В Таразе следователь подделал документы и внес их в базу
Общество
18:44, 19 февраля 2025
В Таразе следователь подделал документы и внес их в базу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: