В больнице Алматинской области умерли сразу трое новорожденных

В Алматинской области после преждевременных родов скончались трое новорожденных. Родственники роженицы считают, что трагедии можно было избежать, и требуют провести тщательное расследование, сообщает Zakon.kz.

По словам членов семьи, беременность Айданы Оразбаевой до шестого месяца протекала без осложнений. В ночь на 18 июля 2026 года у женщины, ожидавшей тройню, отошли воды, после чего начались преждевременные роды.

Сначала ее доставили в Жамбылскую районную больницу, а затем перевели в родильное отделение Карасайской многопрофильной центральной районной больницы в Каскелене.

Родственники утверждают, что просили направить женщину в один из роддомов Алматы для проведения кесарева сечения, однако, по их словам, медики решили принимать естественные роды на месте.

Утром женщина родила троих детей, однако спустя несколько часов семье сообщили о смерти двух новорожденных. Позже, когда родственники приехали узнать о состоянии третьего ребенка, они, по их словам, узнали, что тот также скончался.

Кроме того, семья заявляет, что при передаче тел младенцев им не предоставили необходимые документы, а также выразила сомнения в соблюдении всех процедур.

В Карасайской многопрофильной центральной районной больнице пояснили изданию Almaty.tv, что пациентка поступила на 25-й неделе беременности в экстренном состоянии, поэтому транспортировать ее в другое медицинское учреждение было невозможно.

По данным медучреждения, все трое детей родились с экстремально низкой массой тела. Врачи отметили, что на таком сроке жизненно важные органы, прежде всего легкие и центральная нервная система, еще не успевают полностью сформироваться, что значительно снижает шансы на выживание.

В больнице сообщили, что по факту произошедшего проводится внутренний аудит качества оказанной медицинской помощи.

Тем временем родственники уже обратились в правоохранительные органы. Они требуют провести независимое расследование, установить причины гибели новорожденных и дать правовую оценку действиям медицинского персонала.

20 июля 2026 года в селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области на территории одного из предприятий произошла трагедия. По официальным данным, погибли шесть человек.