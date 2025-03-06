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Общество

Не надо поддаваться эмоциям: Кожаев о смягчении наказания за пьяное вождение

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
Депутат Марат Кожаев 6 марта 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал предложение мажилисменов пересмотреть наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что существуют разные мнения.

"Вопрос в целом о том, что эта норма, как говорят специалисты в области обеспечения дорожной безопасности, на сегодняшний день является сдерживающей, чтобы за рулем не находились люди в нетрезвом состоянии. Эволюционировала эта норма следующим образом: сначала было решение о лишении прав на год – оно не сдерживало, затем на 2, 3 года и так далее, пока срок не увеличили до 7 лет", – озвучил сенатор.

По его словам, на сегодняшний день специалисты в области обеспечения безопасности дорожного движения утверждают, что такая мера действительно работает: люди остерегаются садиться за руль в состоянии опьянения, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья других участников движения.

"Люди управляют фактически оружием, ведь транспортное средство – это источник повышенной опасности. По последним данным, количество пострадавших по вине водителей в нетрезвом состоянии сократилось, снизилось и число летальных случаев. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо решения, они должны быть тщательно взвешены со всех сторон, а не приниматься под влиянием эмоциональных порывов. Поэтому, я думаю, что не поддерживаю это", – сказал Марат Кожаев.

Ранее депутат Мажилиса Николай Арсютин назвал наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения одной из самых жестких санкций в мире.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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