Космическая ложь: в Сети обсуждают прыжок астронавта с 40 км

Пользователи социальных сетей зачастую делятся странными видео, не проверяя достоверность данных. Распространение выдуманной информации вводит многих в заблуждение. Так и произошло с историей о том, как астронавту пришлось прыгнуть из космоса, чтобы не умереть, сообщает Zakon.kz.

Главный герой ролика со слезами на глазах заявляет, что якобы работал на орбитальном аппарате, который разгерметизировался. И чтобы не замерзнуть и выжить, ему пришлось прыгать с парашютом с высоты 40 км.

Почему все это является выдумкой, рассказали специалисты Stopfake.kz. На самом деле автор видео представил фальшивые доказательства, смешав две совершенно разные истории.

Начнем с того, что мужчина, который душераздирающе плачет, является актером из Великобритании. Зовут его Льюис Саундерсон.

Он прославился драматичными и эмоциональными монологами, часто в своем контенте изображая горе. К примеру, на его страницу в Instagram подписаны более 270 тысяч человек. В то время как за TikTok наблюдают свыше двух миллионов подписчиков.

Так, в одном из роликов за 25 марта 2024 года он исполняет роль астронавта. Здесь он в отчаянии кричит Хьюстонскому центру управления, что его экипаж мертв и их уничтожает неизвестная угроза.

Другие кадры из фейкового видео вполне реальны. 14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил исторический полет. Баумгартнер поднялся в стратосферу на высоту примерно 39 км.

После достижения нужной высоты Баумгартнер совершил свободное падение, а затем раскрыл парашют и благополучно приземлился на Землю. Весь полет длился примерно 10 минут. По данным YouTube, прыжок австрийского парашютиста в прямом эфире привлек более 9,5 млн зрителей.

Таким образом, видео – это фейк, где автор смешал две разные истории:

"Смешение фактов с вымыслом легко может ввести в заблуждение, поэтому важно подходить к информации в интернете критически".

Ранее мы сообщали, что через популярные мессенджеры казахстанцы получают эмоциональные сообщения о неизвестных людях, которые продают отравленные духи. Авторы рассылок заверяют, якобы, если вдохнуть запах, то можно умереть.