Депутат предлагает ввести льготные кредиты для предпринимателей в сфере креативной индустрии

Сенатор Галиаскар Сарыбаев 20 февраля 2025 года в своем депутатском запросе озвучил, что Казахстан значительно отстает в развитии креативного сектора, в то время как другие страны получают миллиарды долларов дохода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в этой сфере Казахстан уже добился определенных успехов: созданы инновационные центры, введены специальные налоговые льготы, в результате чего было открыто 135 тысяч новых рабочих мест.



"Ожидается, что к 2025 году экспорт продукции креативной индустрии достигнет 200 миллионов долларов. Однако, несмотря на это, Казахстан по-прежнему значительно отстает от мирового уровня. Доля малого бизнеса в этом секторе в Казахстане не превышает 7%, тогда как в развитых странах этот показатель находится в пределах 50-90%", – сказал Галиаскар Сарыбаев.

По мнению сенатора, для изменения ситуации необходима комплексная государственная политика.

"В районах и в городах необходимо создавать инновационные технологические хабы и специальные креативные центры, развивать инфраструктуру. Для поддержки предпринимательства в сфере креативной индустрии следует предусмотреть льготное кредитование. Важно определить креативные услуги и высокотехнологичную продукцию в соответствии с экономическими особенностями каждого региона, а также повысить международную инвестиционную привлекательность", – заявил он.

Депутат также считает, что следует активно внедрять искусственный интеллект и IT-технологии для формирования новых бизнес-моделей.

"Продвижение национальных культурных ценностей через цифровые платформы поможет сохранить культурное наследие, а также развить авторское право и интеллектуальную собственность. Для выхода креативной и технологической продукции на международные рынки необходима поддержка. Кроме того, для успешного развития этого сектора важно создать систему подготовки профессионалов, обладающих знаниями в области новых технологий и креативного мышления", – продолжил сенатор.

Галиаскар Сарыбаев подчеркнул, что креативная индустрия может дать импульс развитию различных отраслей экономики, способствовать внедрению новых технологий и производств, увеличению материальных благ и улучшению благосостояния населения. Он также отметил, что необходимо системно поддерживать эту сферу и принимать комплексные меры на государственном уровне.

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