Депутат предлагает построить новую дорогу в Узбекистан за 125 млрд тенге

Сенатор Наурызбай Байкадамов 20 февраля 2025 года в своем депутатском запросе отметил, что строительство новой дороги в Узбекистан позволило бы значительно сократить время в пути между селами областей и усилило бы экономическое сотрудничество, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената считает, что отсутствие прямого автомобильного сообщения между Кызылординской областью и граничащей областью Узбекистана создает серьезные препятствия для развития торговых, туристических и культурных связей.

"Сегодня жители двух регионов вынуждены преодолевать 1330 км. Новая трасса сократит этот путь почти на 1000 км, а в дальнейшем обеспечит выход на Астану, северные и восточные регионы Казахстана, а также в соседние страны", – сказал Наурызбай Байкадамов.

Он также отметил, что проект дороги связан с перспективами включения объектов Казахстана в транснациональный маршрут ЮНЕСКО "Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья". По его словам, это позволит не только укрепить транспортные связи, но и придать новый импульс развитию туризма.

"Предлагаем в ближайшее время начать реализацию проекта автомобильной дороги Учкудук – Кызылорда, пока Узбекистан не освоил пути сообщения через другие государства. В противном случае в условиях глобальной конкуренции Казахстан может потерять важные стратегические возможности. Ориентировочная стоимость строительства трассы составляет 125,3 млрд тенге", – отметил Нуржан Байкадамов.

27 января в Министерстве транспорта Казахстана рассказали, как дорожные проекты реализуют в стране в 2025 году.