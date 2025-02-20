Сенатор обеспокоен кризисом в овцеводстве

Сенатор Султан Дюсембинов в своем депутатском запросе призвал правительство принять срочные меры, отметив, что отрасль рискует окончательно потерять свою конкурентоспособность, сообщает Zakon.kz.

По его словам, численность поголовья овец в стране сократилась с 37 миллионов в 1990-х годах до 18 миллионов в настоящее время, тогда как в соседних странах этот показатель стремительно растет.



"Несмотря на то, что в 2024 году на поддержку этой отрасли было выделено 15,3 млрд тенге субсидий, овцеводство оказалось на 4-м месте после крупного рогатого скота, птицеводства и свиноводства. Однако на сегодняшний день 95% овец выращиваются исключительно для получения мяса. Одной из основных проблем отрасли является слабая система переработки и продажи овечьей продукции. Предприятия по переработке мяса, шерсти и кожи работают на низком уровне своих возможностей, а экспорт продукции на международный рынок ограничен", – подчеркнул сенатор.

Кроме того, он отметил, что слабая технологическая база, низкая продуктивность хозяйств и нехватка научных исследований усугубляют ситуацию. Научно-исследовательский институт овцеводства имени Медеубекова, в котором раньше работали 220 человек, сегодня насчитывает лишь 20 сотрудников, а племенной генетический фонд в стране полностью отсутствует.

"Необходимо срочно возродить научно-исследовательский институт и усилить его работу путем внедрения инновационных технологий. Также следует разработать специальную государственную программу поддержки овцеводства, поскольку на сегодняшний день существует только Дорожная карта на 2024-2026 годы. Развитие этой отрасли должно стать основой для роста сельских территорий, обеспечив страну качественной продукцией и открыв новые возможности на международном рынке", – заявил Дюсембинов.

Ранее в Минсельхозе рассказали, подорожает ли мясо в Казахстане. Также в ведомстве заявили, как планируется стимулировать производство мяса, чтобы не допустить дефицита и последующего роста цен.