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Общество

Сенатор обеспокоен кризисом в овцеводстве

Скот, скотоводство, бараны, овцы, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 13:13 Фото: primeminister.kz
Сенатор Султан Дюсембинов в своем депутатском запросе призвал правительство принять срочные меры, отметив, что отрасль рискует окончательно потерять свою конкурентоспособность, сообщает Zakon.kz.

По его словам, численность поголовья овец в стране сократилась с 37 миллионов в 1990-х годах до 18 миллионов в настоящее время, тогда как в соседних странах этот показатель стремительно растет.

"Несмотря на то, что в 2024 году на поддержку этой отрасли было выделено 15,3 млрд тенге субсидий, овцеводство оказалось на 4-м месте после крупного рогатого скота, птицеводства и свиноводства. Однако на сегодняшний день 95% овец выращиваются исключительно для получения мяса. Одной из основных проблем отрасли является слабая система переработки и продажи овечьей продукции. Предприятия по переработке мяса, шерсти и кожи работают на низком уровне своих возможностей, а экспорт продукции на международный рынок ограничен", – подчеркнул сенатор.

Кроме того, он отметил, что слабая технологическая база, низкая продуктивность хозяйств и нехватка научных исследований усугубляют ситуацию. Научно-исследовательский институт овцеводства имени Медеубекова, в котором раньше работали 220 человек, сегодня насчитывает лишь 20 сотрудников, а племенной генетический фонд в стране полностью отсутствует.

"Необходимо срочно возродить научно-исследовательский институт и усилить его работу путем внедрения инновационных технологий. Также следует разработать специальную государственную программу поддержки овцеводства, поскольку на сегодняшний день существует только Дорожная карта на 2024-2026 годы. Развитие этой отрасли должно стать основой для роста сельских территорий, обеспечив страну качественной продукцией и открыв новые возможности на международном рынке", – заявил Дюсембинов.

Ранее в Минсельхозе рассказали, подорожает ли мясо в Казахстане. Также в ведомстве заявили, как планируется стимулировать производство мяса, чтобы не допустить дефицита и последующего роста цен.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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