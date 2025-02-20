#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Общество

От -17°С до +17°С: синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Астане, Алматы и Шымкенте

От -17°С до +17°С: синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:43 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды с 21 по 23 февраля 2025 года в трех крупнейших городах страны. К примеру, пока в Астане ощущается мороз и прогнозируют осадки, то в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется приближение весны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Днем порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.
  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 4-6 мороза.
  • 23 февраля: переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
  • 23 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 14-16 тепла.
  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 15-17 тепла.
  • 23 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.

Ранее синоптики уже предупреждали, что в Астане и 15 областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Эксперт назвал урон Казахстану от атаки на КТК
Общество
14:47, Сегодня
Эксперт назвал урон Казахстану от атаки на КТК
Еще более 20 км велодорожек появится в Алматы: где они будут
Общество
14:40, Сегодня
Еще более 20 км велодорожек появится в Алматы: где они будут
Казахмыс оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров
Общество
14:32, Сегодня
Казахмыс оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: