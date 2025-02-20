От -17°С до +17°С: синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pexels

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды с 21 по 23 февраля 2025 года в трех крупнейших городах страны. К примеру, пока в Астане ощущается мороз и прогнозируют осадки, то в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется приближение весны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Днем порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.

переменная облачность, без осадков. Временами туман. Днем порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза. 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 4-6 мороза.

23 февраля: переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза. Прогноз погоды по Алматы 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 14-16 тепла.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 15-17 тепла.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла. Ранее синоптики уже предупреждали, что в Астане и 15 областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут.

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