Метель и снегопад: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Днем на дорогах гололедица.
На севере Карагандинской области ожидается временами туман. Днем на дорогах гололедица.
Ночью и утром на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель.
На востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
Ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.
Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. В Таразе временами ожидается туман.
На западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.
На севере, юге Атырауской области ожидается снег, на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель. В Атырау ожидаются снег, низовая метель.
На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.
На севере, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Астане ожидается временами туман.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.
На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий четверг. Подробнее можно узнать здесь.