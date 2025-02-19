Метель и снегопад: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 20 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Днем на дорогах гололедица.

На севере Карагандинской области ожидается временами туман. Днем на дорогах гололедица.

Ночью и утром на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге Атырауской области ожидается снег, на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель. В Атырау ожидаются снег, низовая метель.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Астане ожидается временами туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий четверг. Подробнее можно узнать здесь.

